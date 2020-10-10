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Магазины

Магазины в нашем торговом центре
Стильные кухни
Стильные кухни
Гипермаркет "Спортмастер"
Гипермаркет "Спортмастер"
Сумки и кожгалантерея
Сумки и кожгалантерея
Selective perfumery ИП Сафронов
Selective perfumery ИП Сафронов
Аптека 36.6
Аптека 36.6
Цветочная Миля (Декор, Цветы)
Цветочная Миля (Декор, Цветы)
Азбука Вкуса
Азбука Вкуса
Магазин Мужской Одежды
Магазин Мужской Одежды
В нашем торговом центре более 50 различных магазинов Посмотреть все магазины

Новости и акции

Постоянные скидки и акции в магазине «Азбука Вкуса»

Постоянные скидки и акции в магазине «Азбука Вкуса»

Постоянные скидки и акции в магазине «Азбука Вкуса»

Постоянные скидки и акции в супермаркете спортмастер

Постоянные скидки и акции в супермаркете спортмастер

Постоянные скидки и акции в супермаркете спортмастер

Открылся магазин Стильные кухни

Открылся магазин Стильные кухни

 10.10.2020

Открылся магазин "Стильные кухни"

Идеи для открытия магазина в торговом центре

Идеи для открытия магазина в торговом центре

 17.02.2020

Актуальные и прибыльные идеи малого бизнеса, которые востребованы и позволят получать стабильный доход. Для каких стартапов оптимальным вариантом будет аренда в торговом центре.

Логотип компании Азбука Вкуса
Логотип компании Цветочная Миля (Декор, Цветы)
Логотип компании Стильные кухни
Логотип компании Гипермаркет "Спортмастер"
Логотип компании Аптека 36.6

Торговый центр МПлаза

55-й км МКАД,
Минское шоссе 1км
Режим работы
10:00 - 22:00
Бесплатная парковка

О нас

Торговый центр "МПлаза" располагается в живописном месте в шаговой доступности от Минского шоссе. Общая торговая площадь комплекса с учётом цокольного этажа составляет более 10000 м2. Место расположения всего в 1 км от МКАД позволяет добиться максимально высокой проходимости и даст отличные результаты в продажах для любого направления бизнеса.

Минское шоссе, которое непосредственно близко к посёлку Новоивановское, на территории которого и располагается ТЦ "МПлаза", ежедневно пропускает по себе до 240 тысяч автомобилей, что позволяет с уверенностью сказать, что этот торговый центр на Минском шоссе станет отличным местом для аренды торговой площади. В самом ближайшем времени планируется открытие метро до г. Одинцово, одной из остановок ветки будет являться посёлок.

Сам торговый центр оборудован с учётом всех требований комфорта для его посетителей:

  • удобная навигация по всем этажам;
  • удобно расположенный пассажирский лифт и система эскалаторов для комфортабельного перемещения по территории центра;
  • шаговая доступность для личного автотранспорта и удобная стоянка на 500 мест на минимальном расстоянии от торговых площадей;
  • в случае, если добираться общественным транспортом, то есть удобный надземный пешеходный переход от находящейся в 2 минутах ходьбы автобусной остановки

Уютный и удобный торговый центр в п. Новоивановское под названием "МПлаза" готов открыть свои двери покупателям, которые смогут найти здесь как товары первой необходимости и повседневного спроса, так и уникальные товары, которые сделают жизнь ярче и лучше.

Максимально эффективно подобранное место расположения позволит без труда добраться к необходимым магазинам, без суеты выбрать необходимые покупки, не переживая о том, что куда-то нужно спешить. Сама атмосфера комплекса располагает к неспешному шопингу, который, как показывает практика, является самым эффективным из всех вариантов.

Приезжайте к нам в любое время и совершайте покупки - уверены, что у нас есть чем удивить даже самых взыскательных покупателей.

Аренда в Одинцово

Аренда магазина в торговом центре "МПлаза" является крайне привлекательным вариантом для вложения своих денежных средств. Есть множество плюсов, которые каждый потенциальный арендатор получит при сотрудничестве с нами. Приведём ниже лишь основные моменты, связанные с арендой торговых площадей у нас.

Что вы получите, заключив с нами договор аренды:

  • высота потолков помещений составляет 4 метра на цокольном этаже и 3 метра на любом из четырёх основных;
  • централизованное горячее и холодное водоснабжение из индивидуальной скважины, фактически ТЦ никак не зависит от возможных отключений воды;
  • индивидуальные расчёты по тепло- и энергоснабжению. Последнее организуется по показаниям трёхрядного счётчика, установленного в каждом помещении;
  • постоянно действующая система внутренней и ливневой канализации;
  • отдельное место под разгрузку автомобилей - стоянка для большегрузных автомобилей с отдельным въездом.
  • Также со стороны зоны дебаркадера установлены мощные грузовые лифты;
  • система автоматизированного пожаротушения;
  • обширный выбор помещений для возможной аренды - под магазин любого формата найдётся помещение соответствующих размеров и размещения;
  • удобно организованная система внутренних перемещений покупателей на территории ТЦ "МПлаза".

Любой арендатор, среди которых легко можете оказаться и вы, найдёт для себя оптимальный и максимально выгодный вариант размещения своей торговой точки. Аренда магазина в торговом центре, расположенном в шаговой близости от Минского шоссе в крайне удобном месте с индивидуальной парковкой - это действительное выгодное вложение средств для развития вашего бизнеса.

Обращайтесь к нашим специалистам по номерам, указанным на сайте, и аренда магазина станет доступной для вас по максимально выгодным условиям. Система индивидуальных ценовых предложений сформирована таким образом, что разместиться выгодно смогут и небольшие магазины индивидуальных предпринимателей, и крупные сетевые торговые точки. Ждём ваших обращений в любое время - мы обязательно сможем договориться!

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