ТЦ МПлазаК аренде предлагаются помещения от 15 до 1000 кв.м
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Актуальные и прибыльные идеи малого бизнеса, которые востребованы и позволят получать стабильный доход. Для каких стартапов оптимальным вариантом будет аренда в торговом центре.
Торговый центр МПлаза
О нас
Торговый центр "МПлаза" располагается в живописном месте в шаговой доступности от Минского шоссе. Общая торговая площадь комплекса с учётом цокольного этажа составляет более 10000 м2. Место расположения всего в 1 км от МКАД позволяет добиться максимально высокой проходимости и даст отличные результаты в продажах для любого направления бизнеса.
Минское шоссе, которое непосредственно близко к посёлку Новоивановское, на территории которого и располагается ТЦ "МПлаза", ежедневно пропускает по себе до 240 тысяч автомобилей, что позволяет с уверенностью сказать, что этот торговый центр на Минском шоссе станет отличным местом для аренды торговой площади. В самом ближайшем времени планируется открытие метро до г. Одинцово, одной из остановок ветки будет являться посёлок.
Сам торговый центр оборудован с учётом всех требований комфорта для его посетителей:
- удобная навигация по всем этажам;
- удобно расположенный пассажирский лифт и система эскалаторов для комфортабельного перемещения по территории центра;
- шаговая доступность для личного автотранспорта и удобная стоянка на 500 мест на минимальном расстоянии от торговых площадей;
- в случае, если добираться общественным транспортом, то есть удобный надземный пешеходный переход от находящейся в 2 минутах ходьбы автобусной остановки
Уютный и удобный торговый центр в п. Новоивановское под названием "МПлаза" готов открыть свои двери покупателям, которые смогут найти здесь как товары первой необходимости и повседневного спроса, так и уникальные товары, которые сделают жизнь ярче и лучше.
Максимально эффективно подобранное место расположения позволит без труда добраться к необходимым магазинам, без суеты выбрать необходимые покупки, не переживая о том, что куда-то нужно спешить. Сама атмосфера комплекса располагает к неспешному шопингу, который, как показывает практика, является самым эффективным из всех вариантов.
Приезжайте к нам в любое время и совершайте покупки - уверены, что у нас есть чем удивить даже самых взыскательных покупателей.
Аренда в Одинцово
Аренда магазина в торговом центре "МПлаза" является крайне привлекательным вариантом для вложения своих денежных средств. Есть множество плюсов, которые каждый потенциальный арендатор получит при сотрудничестве с нами. Приведём ниже лишь основные моменты, связанные с арендой торговых площадей у нас.
Что вы получите, заключив с нами договор аренды:
- высота потолков помещений составляет 4 метра на цокольном этаже и 3 метра на любом из четырёх основных;
- централизованное горячее и холодное водоснабжение из индивидуальной скважины, фактически ТЦ никак не зависит от возможных отключений воды;
- индивидуальные расчёты по тепло- и энергоснабжению. Последнее организуется по показаниям трёхрядного счётчика, установленного в каждом помещении;
- постоянно действующая система внутренней и ливневой канализации;
- отдельное место под разгрузку автомобилей - стоянка для большегрузных автомобилей с отдельным въездом.
- Также со стороны зоны дебаркадера установлены мощные грузовые лифты;
- система автоматизированного пожаротушения;
- обширный выбор помещений для возможной аренды - под магазин любого формата найдётся помещение соответствующих размеров и размещения;
- удобно организованная система внутренних перемещений покупателей на территории ТЦ "МПлаза".
Любой арендатор, среди которых легко можете оказаться и вы, найдёт для себя оптимальный и максимально выгодный вариант размещения своей торговой точки. Аренда магазина в торговом центре, расположенном в шаговой близости от Минского шоссе в крайне удобном месте с индивидуальной парковкой - это действительное выгодное вложение средств для развития вашего бизнеса.
Обращайтесь к нашим специалистам по номерам, указанным на сайте, и аренда магазина станет доступной для вас по максимально выгодным условиям. Система индивидуальных ценовых предложений сформирована таким образом, что разместиться выгодно смогут и небольшие магазины индивидуальных предпринимателей, и крупные сетевые торговые точки. Ждём ваших обращений в любое время - мы обязательно сможем договориться!