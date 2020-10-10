О нас

Торговый центр "МПлаза" располагается в живописном месте в шаговой доступности от Минского шоссе. Общая торговая площадь комплекса с учётом цокольного этажа составляет более 10000 м2. Место расположения всего в 1 км от МКАД позволяет добиться максимально высокой проходимости и даст отличные результаты в продажах для любого направления бизнеса.

Минское шоссе, которое непосредственно близко к посёлку Новоивановское, на территории которого и располагается ТЦ "МПлаза", ежедневно пропускает по себе до 240 тысяч автомобилей, что позволяет с уверенностью сказать, что этот торговый центр на Минском шоссе станет отличным местом для аренды торговой площади. В самом ближайшем времени планируется открытие метро до г. Одинцово, одной из остановок ветки будет являться посёлок.

Сам торговый центр оборудован с учётом всех требований комфорта для его посетителей:

удобная навигация по всем этажам;

удобно расположенный пассажирский лифт и система эскалаторов для комфортабельного перемещения по территории центра;

шаговая доступность для личного автотранспорта и удобная стоянка на 500 мест на минимальном расстоянии от торговых площадей;

в случае, если добираться общественным транспортом, то есть удобный надземный пешеходный переход от находящейся в 2 минутах ходьбы автобусной остановки

Уютный и удобный торговый центр в п. Новоивановское под названием "МПлаза" готов открыть свои двери покупателям, которые смогут найти здесь как товары первой необходимости и повседневного спроса, так и уникальные товары, которые сделают жизнь ярче и лучше.

Максимально эффективно подобранное место расположения позволит без труда добраться к необходимым магазинам, без суеты выбрать необходимые покупки, не переживая о том, что куда-то нужно спешить. Сама атмосфера комплекса располагает к неспешному шопингу, который, как показывает практика, является самым эффективным из всех вариантов.

Приезжайте к нам в любое время и совершайте покупки - уверены, что у нас есть чем удивить даже самых взыскательных покупателей.